Eaton og kona legger opp

Paret meldte om det i lange meldinger side ved side på sitt nettsted.

Eaton og Theisen møttes på Oregon-universitetet som tenåringer og giftet seg i juli 2013. De har begge vært blant verdens beste i mangekamp, men mest har 28-årige Ashton Eaton utrettet.

Ved siden av OL-gull både i London og Rio de Janeiro holder han verdensrekorden og er regjerende verdensmester både utendørs og innendørs.

- Oppriktig talt er det ikke så mye mer jeg ønsker å utrette i sporten, skriver han på nettstedet.

- Jeg ga de ti fysisk beste årene av mitt liv til å oppdage og utfordre mine grenser. Om jeg nådde dem? Ærlig talt vet jeg ikke om noen noensinne gjør det.

Orker ikke

Canadiske Brianne Theisen-Eaton vant som ektemannen gull i innendørs-VM i Portland i fjor, men hun måtte nøye seg med bronse i OL.

- De fire siste fire årene har jeg satt livet på vent og lagt all energi i friidretten. Jeg angrer ikke, men nå er jeg ferdig. Jeg har ikke den samme lidenskap for friidrett eller sjukamp, for jeg vet at jeg ikke kan nå enda lenger enn jeg har gjort, skriver hun.

Hun medgir også at hun var mentalt utmattet etter OL og at hun ikke orket å tenke på å starte trening igjen.

