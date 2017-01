Hütter falt på trening og er ferdig for sesongen

Korsbåndet er ødelagt. Menisken fikk seg også en smell, melder Østerrikes skiforbund. Dermed ble det rekordtidlig slutt på sesongen for 24-åringen som ble toer i utforrennet i Val d'Isere for under en måned siden.

Det var på trening at uhellet var ute for østerrikeren. Hun forteller selv hva som skjedde:

- I landingen etter et hopp ga kneet etter. Jeg var sjanseløs og fortsatte rett fram og inn i neste port. Det endte med knall og fall, sier hun.

- Da jeg fikk vite hvor galt det var, ble jeg sjokkert, for jeg har aldri vært alvorlig skadet tidligere i karrieren.

Hütter vant sin aller første verdenscupseier i super-G-rennet i Lenzerheide i Sveits i fjor. Hun var regnet som et stort håp for Østerrike i fartsøvelsene under VM i St. Moritz i februar. Nå er det klart at hun må følge det mesterskapet fra sidelinjen.

Cornelia Hütter ble nummer tre i kvinnenes super-G-cup i fjor. I utfor ble det femteplass.

(©NTB)