Kampfiksing-aktor etterlyser troverdighet

Formose Pape Mendy var førstemann ut til å forklare seg i ankebehandlingen av kampfiksingssaken i lagmannsretten onsdag.

Den tidligere Follo-spilleren sto på sitt i skyldspørsmålet.

- Jeg har aldri fått tilbud eller takket ja til å være med på kampfiksing. Jeg har ikke hørt snakk om det heller, sa Mendy i retten onsdag.

Fotballspilleren måtte utsette sin forklaring til dag to av rettssaken på grunn av sykdom, men skal være fornøyd med å kunne ta et steg nærmere en avslutning på saken.

- Min klient har ventet i snart fem år på å få legge denne saken bak seg. Han synes det er bra at han endelig får forklart seg for lagmannsretten, sier hans forsvarer Ketil Magnus Berg til NTB.

Manglende detaljer

- Han har gjennom hele saken vært klar på at han ikke har deltatt i kampfiksing. Han har ikke opptrådt illojalt mot klubben sin. Også påtalemyndigheten er enig i at det ikke er noe spesielt ved de aktuelle kampene, legger han til.

Men den tidligere Follo-spilleren slet med å huske detaljer fra tiden før og etter fotballkampene 24. juni 2012.

- Det er mange ting som hukommelsen ikke er helt der på. Særlig på en del detaljer. Så er det en del endringer fra forklaringer i forhold til det han tidligere har forklart i politiavhør, men det har vi sett i tingretten og i lagmannsretten forrige gang, så det har ikke vært noen store nye ting, sier aktor Asbjørg Lykkjen til NTB.

En forskjell er at den tiltalte i sitt første politiavhør ikke sa at han hadde mottatt et tilbud om kampfiksing. Dette endret seg i avhør nummer to og tre.

- Jeg trodde det kunne hjelpe meg ut av saken. Det var løgn. Jeg hadde sittet hjemme i åtte eller ni måneder siden jeg ble suspendert etter det første avhøret. Jeg skulle bli pappa, og jeg var deprimert. Jeg trodde det var det lureste for å renvaske meg, sa han i retten.

- Ikke troverdig

- Etter min vurdering fremstår det ikke helt troverdig, men det blir opp til juryen å vurdere det til sjuende og sist. Jeg finner det påfallende at man forklarer det med at man vil fri seg fra mistanken, og så snakker man seg direkte inn i saken, sier Lykkjen.

- Min klient har ikke på noe tidspunkt forklart at han har deltatt i kampfiksing. Dette har han vært klar på siden dag én. Han er trygg på at retten vil fatte en riktig avgjørelse i saken, svarer forsvarer Berg.

I tingretten viste det seg at flere av de tiltalte har forskjellige historier om hva som skjedde på Sverige-turen fem dager i forkant av de aktuelle kampene som skal ha vært fikset. Det var Mendy, Saif Haydar Jafar, Drin Shala, alle Follo-spillere, som dro sammen med Asker-spiller Alban Shipshani til Uddevalla.

- Vi vil gå inn på sentrale tidspunkter, så får vi høre hva som blir sagt. Fremstår det ikke troverdig etter vår mening, så må vi ta en vurdering ettersom det kommer, sier aktor.

