Svindal usikker på Wengen- og Kitzbühel-start

Supermannen, som mange kaller ham, imponerte voldsomt i comebacket sitt i Val d'Isere i begynnelsen av desember, men etter det har det gått tråere. Han skadet seg stygt i et stygt fall i Kitzbühel for snart ett år siden. Korsbåndet røk, og han pådro seg også menisk- og bruskskader.

Etter suksessen han oppnådde i Val d'Isere for en måned siden, trodde de fleste at han var tilbake for fullt, men rennene i italienske Val Gardena like jul viste tydelig at kneet ikke er fullt ut leget. Han valgte derfor å ta en konkurransepause.

Viktig

- Jeg merket fort at det ikke var noen vits i, sier han til NRK. Han legger til at han i stedet for å kjøre konkurranser valgte å trene for seg selv, og nå innrømmer han at det som skjer kommende uke er svært viktig med tanke på start i klassikerrennene i Wengen og Kitzbühel.

Han legger ikke skjul på at han er bekymret.

- Selvsagt er jeg det, for det fungerer ikke på langt nær så godt som det burde, forklarer han. Han sier at det er stor forskjell på det skadde høyre kneet og det venstre.

Juling

Det positive er at ikke noe nytt er ødelagt eller skadet.

- Men det er tydelig at kneet ikke har godt av å kjøre verdenscuprenn med masse hopp. Så mye kan jeg fastslå av undersøkelsene. Det er ikke å anbefale, for å bruke det uttrykket. Kneet har fått mer juling enn det strengt tatt har godt av, forteller han.

Svindal sier også at han regner med å ta en avgjørelse på om han kjører i Wengen i løpet av denne uken.

