Athletic slo Barcelona med ni mann

Aritz Aduriz og Inaki Williams scoret hjemmelagets to mål i første omgang, men det var dommeren som spilte hovedrollen. Fernandez Borbalan overså det som var et klart straffespark til Barcelona og burde utvist målscorer Aduriz for et slag mot Samuel Umtiti i første omgang. Til sammen ble det delt ut ni gule kort, og i dramatiske sluttminutter fikk Athletic to spillere utvist. Begge fikk sitt andre gule kort.

Barcelona klarte likevel ikke å utligne i Bilbao og er dermed avhengig av seier hjemme på Camp Nou for å sikre avansement til kvartfinalen i den spanske cupen.

Hyllest

Hjemmelaget brukte tre minutter på å skaffe seg en tomålsledelse på San Mamés. Aduriz headet inn 1-0 fra bakre stolpe i det 25. minutt etter innlegg fra Raul Garcia. Det var 35-åringens åttende mål på 11 kamper mot Barcelona. Deretter doblet Inaki Williams til 2-0, da han klinket ballen i mål fra 11-12 meter etter en lekker flikk fra Aduriz.

Målene kom mellom hyllesten til den kreftopererte Athletic-spilleren Yeray Alvarez i det 27. minutt.

Rett før hvilen skulle Neymar blitt tildelt straffespark etter å ha blitt felt av Xabier Etxeita innenfor 16-meteren, men protestene fra Barcelona-spillerne resulterte bare i tre gule kort for munnbruk.

Messi-mål

Barcelona fikk scoringen sin sju minutter inn i andre omgang. Athletic-keeper Gorka Iraizoz burde hatt kontroll på frisparket fra Lionel Messi, men klarte bare å slå ballen i tverrliggeren før den snek seg over streken.

I det 74. og 80. minutt ble henholdsvis Raul Garcia og Ander Iturraspe utvist etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort.

Med Messi, Neymar og Luis Suárez i spissen, presset Barcelona på for et utligningsmål i sluttminuttene, men selv ikke med to mann mer på banen, fant de en vei gjennom Athletic-forsvaret. Nærmest var Messi som traff stolpen langt ut i overtiden.

Returoppgjøret spilles 11. januar. Barcelona har vunnet den spanske cupen de to siste sesongene.

