Kristoffersen i angrepsposisjon i Zagreb

Det var svært vanskelige forhold med tett snøvær for de første kjørerne. De tre første utfor var nærmest for snøploger å regne for de andre løperne.

Kristoffersen på startnummer sju havnet tre hundredeler bak da ledende Marcel Hirscher som kjørte på startnummeret foran.

Franske Julien Lizeroux kom på startnummeret bak Kristoffersen og kjørte ned til ledelse med 33 hundredeler foran Hirscher.

Likevel gikk det enda raskere for løpere på senere startnumre. Fra startnummer 21 kom Feller og kjørte ned løypa fem hundredeler raskere enn Lizeroux.

Fra startnummer 45 kom amerikanske Mark Engel og kilte seg mellom Lizeroux og Hirscher på tredjeplassen. Han har 28 hundredeler opp til lederen.

Sebastian Foss-Solevåg hadde ikke fullklaff som tolvte mann utfor, men han ligger an til å få kjørte to omganger med 1,26 sekunder opp til lederen. Jonathan Nordbotten er 1,42 sekunder bak.

Leif Kristian Haugen var startnummer 30 og havnet 1,74 bak. Han får ikke kjøre finalen.

Annen omgang starter kl. 18.00.

