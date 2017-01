Scheie mektig imponert over Tande: -Så reflektert, så lite egoistisk og selvopptatt

NRKs mangeårige hoppkommentator er høyt oppe etter at Tande fra Kongsberg tok sin annen seier i årets hoppuke og overtok sammenlagtledelsen.

-Dette er stort. Jeg mangler nesten de rette superlativene. Det er helt enestående. Å vinne i Garmisch og følge opp i Innsbruck under det presset, i vanskelige forhold og det trøkket som er blitt, du verden, sier Scheie.

Han kommenterte hele 42 tysk-østerrikske hoppuker for NRK.

-Jeg rakk ikke å få med meg seieren til Ingolf Mork (72), og på over 40 år fikk vi bare tre seirer med Bredesen, Pettersen og Jacobsen. Det forteller alt hvor vanskelig det er å gå helt til topps, sier NRK-legenden.

Tyske inntrykk

Han satt torsdag morgen med en tekopp og gledet seg til å hente torsdagens aviser for å lese om den norske dobbeltseieren i Innsbruck, der Tande fikk følge av Robert Johansson på pallen.

-Jeg er så heldig at jeg har tilgang på tysk fjernsyn. Jeg er innom der for å kunne danne meg et større inntrykk av det hele. Jeg blir imponert over hvordan Tande opptrer i intervjusituasjoner med tyskerne, han er så reflektert, så lite egoistisk og selvopptatt. Det er moro å si at mann er nordmann når man ser slikt. Han er bare 22 år. Det imponerer meg. Han har en ro utenfor bakken som han tar med inn i baken. Jeg finner nesten ikke ord for hvor imponert jeg er over hvordan han opptrer, sier Scheie til NTB.

-Det er for så vidt dette samme hvor en nordmann kommer fra, men Tande kommer fra Kongsberg og det hele. Tenk på hvilken posisjon Birger Ruud hadde i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck. Og det er så vakkert å se den K-en på brystet til mor Tande. En god venn av meg fortalte meg at han fikk tårer i øynene av å se bildene fra hoppuka. Jeg er ikke langt unna jeg heller, sier Scheie.

-Men vi skal samtidig være så ærlige å si at uten Tande, hadde ikke hoppuka vært særlig lystig sett med norske øyne etter nyttårsrennet. Det hadde vært en fryktelig hoppuke uten Tande, før vi fikk den gledelige oppturen med Robert Johansson og Andreas Stjernen helt der oppe bak hoppukelederen i bergiselbakken, sier Scheie ivrig.

Tenker på Laakkonen

Tande leder med 1,7 poeng til Stoch. Men tro ikke at hoppuka kun står mellom lederduoen. Under en gåtur på morgenkvisten begynte Scheie å tenke tilbake på sensasjonsseieren til finnen Risto Laakkonen i 1989.

-Det var veldig få, om noen, som etter tre renn snakket om at Laakkonen skulle vinne. Det var bare snakk om hvem som vinner av Matti Nykänen og Jens Weissflog, men de ble bare nummer 18 og 19 i Bischofshofen. Hoppuka har vist at slike ting har skjedd før. Og du hadde Thomas Diethart som vant for noen år siden. Han var vel nesten sist i et renn på Rena like før. Han vant hoppuka, men ble mer eller mindre borte like etterpå. Men når det er sagt, det er ingenting som tyder på at det skal stoppe for Tande nå. Han sier selv det er bakken for han i Bischofshofen. Vi får bare krysse fingrene, sier Scheie.

Slik forklarer han hvorfor nordmenn har et så sterkt forhold til hoppuka.

-Nå har det vel med årene kommet opp noen andre idretter, men hoppuka har vært flinke fra starten til å arrangere i tider det ikke skjedde noe annet. Hjemme var jo cupfinalen ferdig i oktober, og på fjernsynet var det vel ikke noe sport bortsett ifra tippekampene før hoppuka startet. Hoppuka har en unik plass i nordmenns hjerter, sier Scheie.