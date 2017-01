Storhamars siste seier på gamle Jordal Amfi

Kampen mellom de to erkerivalene var svært viktig med tanke på å komme blant de fire beste lagene som får hjemmebanefordel i en kvartfinale. Stavanger gikk på en smell hjemme for Frisk Asker med 1-5-tap, men leder serien med åtte poeng foran Lørenskog som tok en grei seier mot tabelljumbo Kongsvinger.

Med seieren er Storhamar bare tre poeng bak Vålerenga på sin femteplass.

Sen avgjørelse

Vålerenga kom best i gang i sin nest siste kamp på Jordal. Martin Laumann Ylven var mannen bak 1-0 etter snaue tre og et halvt minutt.

Storhamar slo derimot kraftig tilbake. Hampus Gustafsson traff perfekt på et skudd fra skrått hold og lagene var like langt etter sju minutters spill.

I midtperioden var Hamar-lagets notoriske målscorer Joachim Jensen på riktig sted til riktig tid og sendte gjestene i føringen. Jonas Oppøyen gjorde at lagene var like langt etter drøye fire minutter ut i midtperioden da Vålerenga utlignet i et overtallsspill.

Storhamar klarte å overliste Steffen Søberg nok en gang da Daniel Hermansson fikk stå alene i det såkalte slottet å banke inn 3-2.

I tredje periode var det Vålerenga som presset på for utligning, men det var gjestene som scoret i et overtall med under fem minutter igjen av kampen. Det var Jensens annen scoring for kvelden.

Lørdag spiller Vålerenga sin aller siste kamp på Jordal Amfi. Frisk Asker er motstander. Til sesongstarten i 2018 skal en ny hall stå ferdig.

Stavanger-skrell

Serieleder Stavanger gikk på et overraskende og forsmedelig 1-5-tap hjemme for Frisk Asker.

Viktor Granholm sendte gjestene i ledelsen i første periode, før Jimmy Andersson (2), Fredrik Jacobsen og Anders Bastiansen avgjorde kampen med fire scoringer i andre periode. Dan Kissel sto for hjemmelagets redusering. Nicklas Dahlberg sto en meget god kamp i Frisk Asker-målet.

- Jeg er forbannet på måten vi opptrer på hjemmebane. Så får gutta svare på hvorfor det ble som det ble. Vi ønsker ikke å se slik ut i DNB Arena. Den andre perioden var veldig, veldig svak og jeg skjønner at publikum pep på oss i egen hall, sa Stavanger-trener Pål Gulbrandsen til TV 2 etter kampen.

(©NTB)