Nordtveit-selvmål i City-storseier

Nordtveit markerte seg på negativt vis like før pause. Bacary Sagna slo ballen inn foran mål der nordmannen i duell med Raheem Sterling forlenget ballen i eget mål til 2-0.

Da David Silva la på til 3-0 to minutter senere var det over og ut for West Ham. Målgarantisten Sergio Agüero flikket inn 4-0 i andre omgang, før John Stones la på til 5-0 med sitt første mål i City-drakten på tampen. Yaya Touré scoret bortelagets første mål fra straffemerket.

Manchester City er videre til 4. runde i FA-cupen.

- Vi klarte å holde på ballen mer enn vi har gjort i de forrige kampene. Vi skapte flere muligheter. Før straffesparket hadde vi tre eller fire klare sjanser. Etter det andre og det tredje målet var det enkelt i andre omgang, sa City-manager Pep Guardiola til BBC.

- Det er viktig å vinne borte, men det er ikke enkelt. Jeg liker å involvere fansen og få dem til å tro på at vi er gode. Vi er de gode gutta. Vi løper mye og kjemper, la han til.

Guardiolas menn la press på West Ham fra første spark på ballen. Agüero kom alene med Nordtveit og Adrián etter 28 minutter. Nordmannen ble rundet, men bakfra kom Winston Reid og taklet ballen unna argentinerens bein.

Straffespark

I angrepet etter ble den spanske keeperen redningsmann da han nektet Agüero å score på en volley med retning krysset.

Etter 33 minutter klarte imidlertid ikke West Ham å holde unna lenger. Angelo Ogbonna felte Pablo Zabaleta innenfor 16-meteren, og Touré banket ballen i det venstre hjørnet bak Adrián fra straffemerket.

- Straffesparket var da det snudde. Vi så bra ut før det. Det var nok kanskje en snill avgjørelse for dem, sa West Ham-manager Slaven Bilic til BBC.

West Ham var fryktelig nære å utligne tre minutter senere, men på blank kasse klarte Sofiane Feghouli å bredside ballen utenfor fra knappe tre meter.

- Vi hadde en stor mulighet til å utligne, men vi gjorde det ikke. Vi gjorde tabber etter målet og startet å jage ballen. Det ble raskt 3-0 og "game over", sa Bilic.

De siste fem minuttene av første omgang var tunge for West Ham. Først satte Nordtveit ballen i eget mål, før Sterling fant David Silva, som rundet Adrián før han satte inn 3-0.

Stones-mål

De første fem minuttene av den andre omgangen var ikke mye bedre for hjemmelaget sin del. Sterling trillet rundt med Nordtveit på høyresiden, før han vendte opp og fant Touré i midten.

Ivorianeren klemte ballen framover til Agüero, som med en delikat flikk satte ut Adrián og satte inn 4-0.

Etter 84 minutter kom kveldens siste i ydmykelsen. John Stones vant duellen på en Nolito-corner, og headet kontant mot lengste hjørne. Mark Noble sto på streken og sparket ballen ut, men ikke før den var over linjen. 0-5 er det største tapet West Ham har hatt på sin nye hjemmebane.

