Tande bak Stoch før finaleomgangen

Hoppukelederen Daniel-André Tande hoppet mot Domen Prevc, men var ikke helt fornøyd etter å ha hoppet 135 meter. Med like mange poeng tok han en foreløpig andreplass bak Jurij Tepes, som leder etter første omgang. Prevc hoppet 130,5 meter. Dermed vant Tande duellen.

- Jeg tror jeg ble litt for sen, men heldigvis kommer jeg meg nok ned i bakken likevel. Litt redd for at Kamil (Stoch) vil hoppe litt lenger. Jeg har hoppet inn mange poeng i andreomganger tidligere, og kan gjøre det i dag også, sa Tande til NRK.

Hoppet var likevel ikke så ille i varierende vindforhold. Nordmannen beholdt andreplassen helt til 22-åringens fremste konkurrent i sammendraget, Kamil Stoch, satte utfor.

Første siden 2007

Polakken hoppet halvmeteren kortere enn Tande, men fikk likevel 139,5 poeng. Han var 1,7 poeng bak nordmannen i sammendraget før rennet, men leder nå hoppuka slik stillingen er før andreomgang. Opp til Tepes skiller det 1,1 poeng før finaleomgangen.

Tande kan bli den første nordmannen til å vinne hoppuka siden Anders Jacobsen i 2007.

Andreas Stjernen gikk sikkert videre til andre omgang etter å ha slått Thomas Hofer i sin duell. 130,5 meter og 126,1 poeng holder til en 10.-plass.

Fannemel og Granerud ute

Robert Johansson, som ble nummer to bak Tande i Innsbruck, klarte ikke følge opp den gode hoppingen fra forrige renn. Johansson klarte likevel å slo Cene Prevc i sin duell etter å ha hoppet 122 meter. 111,4 poeng var nok til å ta 27.-plassen.

Halvor Egner Granerud skuffet og tapte sin duell mot Michael Hayböck. Han er ikke videre til andre omgang. Det samme gjelder Anders Fannemel som tapte sin duell mot Andreas Kofler.

- Det er kjedelig. Det er det. Hoppuka for min del var skikkelig dårlig, sa Fannemel til NTB.

Tom Hilde kvalifiserte seg ikke til rennet.

