Berge fullførte Idrettsgalla-trippel med årets navn

Prisen "Årets navn" blir stemt fram av folket selv, basert på nominering fra hovedjuryen. Bryteren som etter å ha overvunnet mye motgang vant OL-bronse i Rio de Janeiro viste seg å være folkets favoritt.

- Husk at jeg begynner å bli gammel, så hjertet mitt tåler snart ikke det her, sa Berge i sin tredje takketale for kvelden og takket alle som har stemt ham fram.

- Jeg vil takke alle som har valgt å bruke penger på en liten bryter fra Groruddalen.

Berge vant tidligere på kvelden utøvernes pris og prisen som årets forbilde.

