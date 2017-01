Heiberg vant Årets Hederspris

Heiberg fikk prisen blant annet for sitt langvarige engasjement for Den internasjonale olympiske komité (IOC) og norsk idrett. Statsminister Erna Solberg og tidligere skiløper Bjørn Dæhlie delte ut prisen.

- Jeg er helt overveldet. Da dere begynte å snakke, lurte jeg på hvem i all verden dette kunne være, sa Heiberg etter å ha mottatt prisen. Han trekker fram spesielt ett arrangement som et høydepunkt i sin karriere.

- Det må være OL på Lillehammer. At det ble kalt det beste OL noensinne var nok høydepunktet, sa Heiberg, som var leder av organisasjonskomiteen for lekene i 1994.

I begrunnelsen ble det trukket fram at Heiberg har betydd mer i norsk og internasjonal idrett enn mange er klar over og at han har stått i både kontroverser og motvind.

- Han har bidratt til idrettsnasjonens stolthet, sa Erna Solberg videre i begrunnelsen.

