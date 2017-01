Tottenham videre i FA-cupen uten pappa Kane

Mauricio Pochettino stilte uten Harry Kane i troppen i tredjerundeoppgjøret. Den engelske 23-åringen fikk en datter søndag morgen.

- Fantastisk følelse, så stolt! skrev Kane på Twitter etter at lagkameratene hadde sikret avansement på hjemmebane.

Dele Alli og Christian Eriksen var heller ikke i startoppstillingen mot Aston Villa. Tottenham dominerte kampen, men slet med å skape de store sjansene mot Championship-laget til Steve Bruce. Etter en times spill satte Spurs-manager Mauricio Pochettino inn formsterke Alli i håp om å sette tidligere Manchester United-keeper Sam Johnstone på større prøver i hans Aston Villa-debut.

- Tøff periode

Mål ble det, men det var derimot en venstreback som fikk hull på byllen for hjemmelaget. I det 71. minutt stusset Ben Davies et innlegg fra innbytter Georges-Kévin N'Koudou i lengste hjørne. Det var waliserens første mål for Tottenham siden overgangen fra Swansea.

- Målet kom i en tøff periode. Vi begynte å slurve og gjøre noen feil. Da vi fikk det første målet, sto vi kampen ut, sa Davies etter kampen, ifølge BBC.

- Jeg var litt skuffet etter målet, for de måtte ikke gjøre så mye. Et innlegg i boksen, og vi klarte ikke å håndtere det, sa Steve Bruce.

Snaue ti minutter senere doblet Son Heung-min ledelsen til 2-0 da han ble spilt fri innenfor 16-meteren av Moussa Sissoko.

Endret system

- Det er alltid vanskelig i FA-cupen. Vi spilte mot et lag som er godt organisert, og det var tøft å bryte dem ned. Vi hadde mye ballinnehav, men vi var tålmodige og forsøkte å bygge opp bakfra, sa Pochettino.

- På 0-0 endret vi systemet, og det gjorde at vi scoret. Jeg er glad for spillerne som ikke har spilt så mye. Dette var viktig for å gi dem selvtillit.

Tottenham er dermed klar for fjerde runde i FA-cupen. Forrige sesong tok laget seg til femte runde, hvor det ble tap for Crystal Palace.

