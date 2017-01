Rodgers-show da Packers vant

33-åringen viste hele registeret av kvaliteter posisjonen krever da han avgjorde kampen i kulda, fra mot og snarrådighet til en kastarm med dødelig presisjon og styrke. Og litt flaks.

Giants ledet 6-0 da Rodgers i 2. periode fryktløst holdt på ballen i nesten ti sekunder mens han lette etter en ledig lagkamerat i målsonen. Iskaldt vendte han bort Giants-forsvarere som prøvde å takle ham, inntil han fant en delvis dekket Davante Adams. 7-6.

Med fire sekunder igjen til pause prøvde Rodgers på en såkalt "hail mary". Fra egen halvdel slengte han ballen så langt han kunne, så den forsvinne mellom fire par Giants-hender og dette i fanget på Randall Cobb bakerst i målsonen: 14-6 halvveis.

I 11 kuldegrader varmet flere Giants-spillere opp til kampen i kortbukser og bar overkropp, for å vise at de ikke fryktet kulde eller motstander. Men den smellen ble tung å tåle.

Nye TD-pasninger fra Rodgers til Cobb i 3. og 4. periode, og så var Packers i kvartfinale. Rodgers endte med 362 pasningsyards selv om mottaker Jordy Nelson måtte tidlig ut med skade.

"Big Ben" svimeslo Dolphins

Ben Roethlisberger kastet to touchdownpasninger til Antonio Brown i 1. periode da Pittsburgh Steelers kjørte over Miami Dolphins med 30-12 i søndagens første sluttspillkamp.

Dolphins kom seg aldri på beina etter de to tidlige smellene. "Big Ben" leverte TD-pasninger til Brown på 50 yards etter 2.45 minutter og 62 yards etter 8.10, og dermed sto det 14-0.

Begge ganger var selve pasningen ganske kort, men Brown fant åpningen han trengte og løp resten av veien.

Som om ikke det var nok klokkespill for gjestene, løp Le'Veon Bell inn ytterligere to touchdown for hjemmelaget. Han satte klubbrekord ved å løpe med ballen ialt 167 yards i en sluttspillkamp. Den gamle rekorden tilhørte Franco Harris, satt i Superbowl i 1975.

Skade

I åtte kuldegrader herjet Steelers med gjestene fra Florida. Roethlisberger traff med sine 11 første pasningsforsøk til sju ulike mottakere, før 34-åringen kunne overlate showet til Bell.

Kanskje burde han fått hvile mot slutten. I stedet skadet han ankelen rett før kampen var over.

- Det er for tidlig å si om det er alvorlig, sa han.

Seieren betyr at Steelers gjester Kansas City Chiefs i kvartfinalen neste søndag. Samtidig betyr det at Houston Texans må reise til Foxboro for å møte grunnseriens beste lag New England Patriots.

Green Bay Packers spiller borte mot Dallas Cowboys i kvartfinalen, mens Seattle Seahawks besøker Atlanta Falcons. I første sluttspillrunde ble det fire klare favorittseirer til hjemmelagene. Fortsetter trenden, ryker alle helgens vinnere ut om en uke.

(©NTB)