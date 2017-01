Atlético videre tross hjemmetap

Etter 2-0-seier i første kamp på Gran Canaria så det ut til å være grei skuring for hovedstadsklubben, som også tok ledelsen to ganger i returkampen på Vicente Calderon.

Antoine Griezmann og Angel Correa sto for de målene, begge i første kvarter av annen omgang. Innimellom utlignet Marko Livaja for gjestene, og han gjorde det for annen gang i det 89. minutt, da han utnyttet elendig forsvarsspill av Juanfran.

På overtid scoret argentinske Mateo Garcia målet som ga Las Palmas 3-2-seier i tirsdagens kamp, men sammenlagt var seieren et mål for liten. Sammenlagt vant Diego Simeones lag 4-3.

Atlético kan ikke skylde tapet på et reservepreget lag, for Simeone mønstret de fleste av sine stjerner.

Resten av returkampene i Copa del Reys åttedelsfinale spilles onsdag (fire kamper) og torsdag (tre).

