United på vei mot ligacupfinale

Ibrahimovic var syk og var ikke i troppen til tirsdagens kamp. Svensken, som er Uniteds toppscorer med 18 mål, har spilt omtrent alle Uniteds kamper siden overgangen fra Paris-Saint Germain, med unntak av lørdagens 4-0-seier mot Reading i FA-cupen, da han ble hvilt.

Med toppscoreren ute var det andre som måtte score målene for United mot Hull.

Kaptein Wayne Rooney jaktet sitt 250. United-mål og ny klubbrekord, men ble tatt av på stillingen 0-0 etter 59 minutter til fordel for Anthony Martial.

Når spissene sviktet var det i stedet Juan Mata som kriget inn 1-0-målet etter 55 minutter. Antonio Valencia fant Henrikh Mkhitaryan på bakre, som headet videre til Mata på motsatt stolpe. Spanjolen sendte vertene sikkert i ledelsen.

Og da innbytter Marouane Fellaini headet inn 2-0 like før slutt ble det for tøft for Hull.

Henriksen-skade

Både Adama Diomande og Markus Henriksen spilte fra start på Old Trafford, men begge ble tatt av banen underveis i oppgjøret. Mens sistnevnte ble byttet ut med et kvarter igjen å spille, måtte Henriksen geleides av banen etter bare 20 minutter. Nordmannen så ut til å ha veldig vondt i skulderen etter en tøff duell med Paul Pogba.

På vei ut fikk han et klapp på hodet fra United-manager José Mourinho. Det fryktes brudd i kragebeinet.

Diomande prøvde seg med et brassespark etter en drøy time, men til ingen nytte. Mata og Fellainis mål ble de eneste tirsdag kveld.

Manchester United leder dermed 2-0 før returoppgjøret 26. januar. Vinneren møter enten Liverpool eller Southampton i ligacupfinalen 26. februar.

Det kunne fort blitt et enda bedre utgangspunkt for United tirsdag kveld. Hull-keeper Eldin Jakupovic måtte ut i full strekk allerede etter minuttet spilt da Mata bøyde ballen i lengste hjørne fra 16 meter.

Sjansesløsing

Mkhitaryan burde sendt United i ledelsen like før Henriksen måtte ut med skade, men armeneren bredsidet ballen utenfor fra elleve meter etter forarbeid av Mata.

Marcus Rashford fikk en enorm sjanse like før pause, men David Meyler fikk forstyrret unggutten nok til at han ikke fikk satt ballen i mål.

Rooney hadde sjansen til å ta klubbrekorden for antall scoringer like etter hvilen, men hans volleyforsøk gikk så vidt utenfor den lengste stolen.

Pogba hadde også et frispark som suste i tverrliggeren i annen omgang.

I stedet var det Mata og Fellaini som sikret seieren for United.

