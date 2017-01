Byåsen forbi Glassverket

Kampen var jevn i 40 minutter. Etter hjemmeledelse 12-11 til pause bet Glassverket seg fast og hang med til 14-14 vel åtte minutter ut i annen omgang. Flere viktige scoringer av kaptein Teodora Tomac bidro til å sende Byåsen foran for godt.

Glassverket kom aldri igjen à jour, og mot slutten sa hjemmelaget takk for følget på vei mot sjumålsseier.

Tomac og Marit Røsberg Jacobsen imponerte begge med fem scoringer på like mange avslutninger. Gjestenes Line Bjørnsen og Birna Berg Haraldsdottir var kampens mestscorende med seks mål hver.

Glassverket ville med seier i Trondheim ha toppet eliteserietabellen iallfall til Larvik spilte senere onsdag. I stedet falt laget til tredjeplass.

Scoret 15

Storhamar gjorde på sin side kort prosess med nestjumbo Gjerpen og vant 45-30 i en real målfest. Malene Aambakk scoret 15 mål på 16 skudd, mens Kamilla Sundmoen tross 12 scoringer spilte annenfiolin.

Hamarklubben bekreftet for øvrig onsdag at den har gitt landslagsstjerne Heidi Løke et kontraktforslag.

- Hun har fått et tilbud. Det blir veldig spennende å se om det går i orden. Hun virker veldig positiv til å komme hit, sa trener Arne Senstad til Hamar Arbeiderblad.

Györ-spilleren er gravid og har besluttet at hun etter fødselen vil spille for en norsk klubb igjen. Fra før spiller hennes lillesøster Lise i Storhamar.

Storhamar er etter onsdagens seier på 5.-plass, tre poeng bak 2.-plasserte Byåsen.

