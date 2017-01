Loeb i ledelse i Dakar-rallyet

Den franske rallykongen slo sin landsmann og Peugeot-lagkamerat Stephane Peterhansel med 3.35 minutter på den forkortede etappen til Salta i Argentina, og dermed overtok han ledelsen.

Loeb er 1.38 minutt foran fjorårsvinner Peterhansel.

Værforholdene har herjet med løpet og ført til avlyste eller kraftig endrede etapper. Joan Barreda fra Spania vant tirsdagens etappe for motorsykler, mens tredjeplasserte Sam Sunderland forsvarte ledelsen i sammendraget.

Tirsdagens etappe tok to timer lenger å gjennomføre enn stipulert, på grunn av regnværet som har ført til svært vanskelige kjøreforhold. Noen timer etter at tirsdagens kjøring var unnagjort, ble det klart at onsdagens etappe avlyses som følge av et stort leirskred.

