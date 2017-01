Manchester City anklages for brudd på antidopingreglene

- Det er innledet disiplinærsak mot Manchester City i henhold til vårt antidopingreglement. Det er blitt hevdet at klubben ikke sørget for at informasjonen om oppholdssted var korrekt, i strid med regel 14d, heter det i en uttalelse fra FA.

- Klubben har frist til 19. januar med å svare på anklagen.

Klubbene har plikt til å informere om når og hvor treninger avholdes, og også oppgi spillernes private adresser.

