Redusert Juventus-lag til kvartfinale

Keeper og kaptein Gianluigi Buffon, forsvarssjef Leonardo Bonucci, midtbanekjempe Sami Khedira og måljegeren Gonzalo Higuaín fikk alle hvile.

Paulo Dybala og Mario Mandzukic ga Juventus to måls ledelse ved pause. Abdoulay Konko og Emmanuel Latte Lath reduserte hver sin gang for gjestene fra Bergamo i siste halvdel av 2. omgang, men innimellom satte Miralem Pjanic inn straffesparket som ble vinnermålet.

Den scoringen kom i det 75. minutt, etter at Stephan Lichtsteiner ble felt.

Juventus møter i kvartfinalen vinneren av torsdagens oppgjør mellom Milano og Torino. Det blir altså enten storkamp eller byderby.

Overtidsseier

Federico Bernardeschis straffespark på overtid sendte Fiorentina til kvartfinale med 1-0 over Chievoverona.

Det var en kamp med drama og tøffe tak, men uten mål helt til klokka hadde passert 90 minutter. Da gikk gjestenes Massimo Gobbi i duell med Bernardeschi i feltet, og dommeren pekte på straffemerket.

Chievoverona-spillerne protesterte iherdig, men nytteløst, og Bernardeschi satte selv straffesparket i mål.

Dommeren delte ut ti gule kort og to røde. For gjestenes Ivan Radovanovic var kampen over rett før pause, da han fikk sitt annet gule kort. Det etterfølgende frisparket sendte Bernardeschi i tverrliggeren.

Hjemmelagets Mauro Zarate fikk direkte rødt kort i det 71. minutt for stygg behandling av Samuel Bastien.

Fiorentina er klar for kvartfinale mot Napoli, som tirsdag slo ut Spezia.

De fire siste åttedelsfinalene spilles neste uke.

