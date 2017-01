Solberg får med seg Volkswagen på storsatsing

Det tyske bilmerket har kuttet satsingen på rally. I stedet ønsker det å satse på rallycross og duoen Petter Solberg og svenske Johan Kristoffersson. Det er førstnevnte som skal styre det sportslige i den nye satsingen.

- En av mine største drømmer er blitt virkelighet. Med Volkswagen-konsernet i ryggen og Johan Kristoffersson som makker, ligger alle muligheter åpne. Vi sikter mot VM-gull denne sesongen. Laggullet er noe jeg fortsatt mangler i premiesamlingen, og det mesterskapet blir vårt største fokus i 2017. Jeg vil mest av alt vinne for teamet mitt og for Volkswagen, sier Petter Solberg i en pressemelding.

Ifølge VG har satsingen en prislapp på nærmere 80 millioner kroner.

Lang reise

- Det har vært en lang reise hit. Jeg har vært nær med mange andre bilmerker tidligere. Jeg har aldri gitt opp, og det er «helt verst» å få denne muligheten, sier 42-åringen.

Han forteller videre at teamet kommer til å ha opp mot 30 personer på hvert løp.

Siden oppstarten av rallycross-VM i 2014 har Solberg vunnet sammenlagt to ganger (2014 og 2015). I fjor ble han nummer fire da Mattias Ekström gikk til topps. Kristoffersson tok VM-sølvet.

Logisk steg

- Vi ser fram mot å jobbe sammen med Petter Solberg og Volkswagen Sverige i rallycross-VM. Etter stor suksess med Beetle-modellen i amerikanske Global Rallycross Championship (GRC) og vårt selskaps omstrukturering, er neste steg logisk nok en satsing i rallycross-VM, sier direktør Sven Smeets i VW Motorsport.

- Basert på vår suksess i GRC og rally-VM de siste årene, utvikler og bygger vi nye rallycrossbiler og sørger for teknisk støtte. Petter Solbergs team og Volkswagen Sverige blir operativt ansvarlige for prosjektet. Dette solide samarbeidet har alle forutsetninger som skal til for å lykkes.

Rallycross-VM 2017 sesongåpner i spanske Barcelona 31. mars. Mesterskapet består av 12 VM-runder og avsluttes i sørafrikanske Cape Town 12. november.

9.-11. juni går den norske VM-runden på Lånkebanen i Hell i Trøndelag.

