Thiago Silva sendte PSG videre

PSG dominerte kvartfinalen mot bunnlaget Metz og burde ledet 2-0 etter et kvarter. Cavani sløste bort to store sjanser, med en svak nikk utenfor og et skudd fra kloss holdt rett i beina på keeper.

Etter en snau halvtime viste midtstopper Thiago Silva hvordan man avslutter da han stanget ballen i mål på hjørnespark fra Angel Di Maria.

Metz var helt ufarlig framover, men fortsatt sjansesløsing gjorde at det langt ut i annen omgang var bare det ene målet som skilte lagene.

Cavani misset med en ny nikk for åpent mål, servert av Di Maria. Sistnevnte fikk en avslutning reddet på streken før han igjen satte opp Cavani, som misset.

I det 72. minutt punkterte Thiago Silva kampen. Igjen brukte han hodet på en dødballserve fra Di Maria.

I det 78. minutt noterte Cavani dagens siste miss da han skjøt over på et nesten ferdigscoret innlegg fra Di Maria. Rett etterpå byttet trener Unai Emery ham ut.

Tidligere onsdag vant Bordeaux 3-2 over Guingamp med scoringer av François Kamano, Jeremy Toulalan og Gaetan Laborde.

Tirsdag sikret Nancy og Monaco seg plass i ligacupens semifinaler.

