Eikeri til kvartfinale i Florida

Eikeri måtte spille tre kvalifiseringskamper for å komme med i turneringen, men i første runde sjokkerte og imponerte hun med seier over slovakiske Anna-Karolina Schmiedlova, som for et drøyt år siden var i topp 30 på verdensrankingen.

Den norske 24-åringen vant åpningskampen mot sin 4.-seedede motstander i strake sett med 6-0, 7-5. Torsdag vant hun første sett blankt igjen, men fikk tøffere motstand utover i kampen.

Canadiske Sebov, som også tok seg til turneringen via kvalifisering, hentet inn Eikeris ledelse i 2. sett og vant det etter tiebreak. I avgjørende sett ledet Eikeri 3-0, men Sebov brøt hennes serve og kjempet seg tilbake til 3-2 før Eikeri sa takk for følget.

Etter to timer og 44 minutter kunne Ulrikke Eikeri juble for seier 6-0, 6-7 (5-7), 6-2.

I kvartfinalen møter amerikanske Caroline Dolehide, som torsdag slet nesten akkurat like lenge som Eikeri for å vinne sin åttedelsfinale. Det ble 6-3, 4-6, 6-3 over ukrainske Elizaveta Jantsjuk.

Dolehide er useedet i turneringen.

(©NTB)