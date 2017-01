Tre kinesiske vektløftere fradømt OL-gull

Til sammen offentliggjorde Den internasjonale olympiske komité torsdag åtte nye dopingdiskvalifikasjoner som følge av de nye analysene av dopingprøver fra OL i 2008 og 2012. Blant annet mister kulestøteren Nadzeja Ostaptsjuk fra Hviterussland OL-bronsen hun vant i Beijing.

Ostaptsjuk er tidligere fratatt OL-gullet sitt fra London-lekene.

De kinesiske vektløfterne som mister sine OL-gull er Cao Lei (75 kg), Chen Xiexia (48 kg) og Liu Chunhong (69 kg). Alle tre er tatt for bruk av veksthormonet GHRP-2. Lius prøve var også positiv på sibutramin.

Ostaptsjuks prøve inneholdt spor etter steroiden turinabol og tamoksifen.

Ved siden av de fire nevnte medaljevinnerne har IOC også diskvalifisert fire utøvere som ikke vant medaljer:

Darja Ptsjelnik fra Hviterussland (4.-plass i slegge i Beijing, tatt for turinabol), Sibel Simsek fra Tyrkia (4.-plass i vektløfting 63 kg kvinner i London, tatt for turinabol og stanozolol), Intigam Zairov fra Aserbajdsjan (6.-plass i vektløfting 94 kg menn i London, tatt for turinabol) og Norayr Vardanyan fra Armenia (11.-plass i vektløfting 94 kg menn i London, tatt for turinabol).

En lang rekke utøvere ble avslørt da prøver fra Beijing- og London-OL ble analysert på nytt i forkant av fjorårets sommerleker i Rio, og IOC holder fortsatt på med å behandle sakene og vedta diskvalifikasjoner.

