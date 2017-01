Carlsen på revansjejakt i Nederland

Carlsen har lagt irritasjonen over at VM-tittelen i lynsjakk glapp bak seg og skal forsøke å ta karrierens sjette seier i Wijk aan Zee. Turneringen, som også i 2017 samler et solid knippe av verdens beste sjakkspillere, innledes lørdag.

Carlsen får kamp om seieren av blant andre russiske Sergej Karjakin, mannen nordmannen slo da han forsvarte VM-tittelen for andre gang i New York i fjor høst. Under VM i lynsjakk i Qatar i romjula slo samtidig Karjakin tilbake og snøt Carlsen for gullet på målstreken.

Etterpå var Carlsen, som måtte ta til takke med sølv i lynsjakk og bronse i hurtigsjakk, irritert over den misbrukte seiersmuligheten.

Nå får verdenseneren muligheten til å revansjere seg i en turnering han har svært gode minner fra. Carlsen gikk til topps i Wijk aan Zee både i 2008, 2010, 2013, 2015 og 2016. I 2014 valgte han å stå over turneringen som følge av at den kom kort tid etter VM-kampen mot Viswanathan Anand.

Indiske Anand er for øvrig den eneste spilleren ved siden av Carlsen som har vunnet turneringen i Nederland fem ganger.

Anand er imidlertid ikke med i årets startfelt. Der har derimot Carlsen og Karjakin selskap av sterke spillere som Wesley So, Levon Aronian, Ian Nepomniatsjtsji og hjemmehåpet Anish Giri.

I den 14 spillere store B-gruppen har blant andre det norske stortalentet Aryan Tari fått plass.

