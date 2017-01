Dørvakter venter Tande og co. i Polen

Det er mild oppladning i Wisla i helgen. Neste uke venter Zakopane, som omtales som det mest publikumsgale hoppstedet på verdenscupkalenderen.

- Det blir ekstra spesielt i år med Kamil Stoch som hoppukevinner og Piotr Zyla på annenplass. Det er utsolgt allerede, sier Stöckl.

- Vi kommer alltid ned ved 19/20-tiden på kvelden. Da står det 200-300 fans utenfor hotellet, hovedsakelig jenter. De har stått utenfor inngangsdøren hele dagen. Fullstendig galskap, ler landslagssjefen.

Ingen klarer å lure seg inn

Tande er blant verdenscupens største yndlinger. Under hoppuka tok det helt av for lysluggen fra Kongsberg. Han er en stor hit i sosiale medier, der unge hoppjenter strekker seg langt for å få oppmerksomheten til 22-åringen.

Bilder fra da Tande møtte NTB kun iført morgenkåpe under hoppuka, har spredt seg med lynets hastighet i sosiale medier. Det er ikke bare hjem til Kongsberg at frierforslagene kommer.

Mamma Trude Tande fortalte under hoppuka at hun tok seg av frierbrevene og sendte ut svar til de håpefulle.

- Ingen klarer å lure seg inn til oss. Sikkerhetsfolkene sørger for det, men det er helt fantastisk at folk bruker en hel dag kun for å kunne få et glimt av våre hoppere, sier Stöckl.

Han er ikke bekymret for all oppmerksomheten rundt Tande.

- Vi snakket en del sammen under Idrettsgallaen. Jeg tror han er blitt glad i tredjeplassen i hoppuka. Han virker ikke sliten, beroliger Stöckl.

Observerer Tande-fokus

Det var full åpenhet og tilgang rundt hoppidolet under hoppuka. Men landslagssjefen forteller at de følger situasjonen rundt Norges beste hopper tett.

- Vi må observere det hele og passe på at det ikke blir for mye, men det er mye lettere med oppmerksomhet når ting går bra, påpeker Stöckl.

Hopperne har bestemt seg for å dra hjem mellom rennene i Wisla og Zakopane.

- Det er ingen vits i å bli igjen der nede. Det er bedre å komme hjem til kjente omgivelser. Da får vi trent litt. Det er ikke noe handikapp for oss, påpeker Stöckl om reisebelastningen.

- Østerrikerne kjører bil. Det tar åtte timer. Flere av de andre nasjonene må også ut på lange bilturer. Da er det ikke så ille å fly hjem fra Krakow, slik vi skal, sier Stöckl.

