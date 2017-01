Moan banket til med 3.-plass

33-åringen gikk seg opp tjue plasser etter hoppingen og dokumenterte at formen er i anmarsj. Det er ikke mange ukene siden det så helsvart ut.

- Jeg var bare én telefon unna å legge opp og finne på noe annet. Jeg var så milevis unna potensialet mitt. Takket være landslagstrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen og gamletreneren Frode Moen kom jeg meg ovenpå igjen. De hjalp meg til å gjøre en god jobb, og det betaler seg, sa Moan til NTB etter veteranens suverent beste løp for sesongen i Italia.

Trønderen har hatt en tung start på sesongen, men var ikke håpløst langt bak etter hoppet i bakken i Predazzo tidligere på dagen. Han gikk ut 1.43 minutter etter teten, og det ble tidlig klart at han kunne avansere stort.

Tyskeren Eric Frenzel lå på 2.-plass etter hoppingen og var ikke uventet bestemann etter langrennet i Lago di Tesero. Han kom i mål 24,2 sekunder foran landsmannen Johannes Rydzek.

Rydzek ut i sporet to sekunder bak Moan og gikk dermed enda fortere enn nordmannen i VM-løypene fra 1991, 2003 og 2013. Moan var 1,7 sekunder bak Rydzek i mål.

- I dag var det mye som klaffet. Jeg hadde gode ski, og jeg gikk sammen med løpere som var interessert i å holde farten oppe. I tillegg er jeg i god form. Og dette er også styrken min. Jeg er god til å gripe muligheten når jeg får den, sier Moan.

Langt inne

For Norge ble rennet et stort steg i riktig retning. Espen Andersen avanserte fra 8.- til 4.-plass og var bare 0,8 sekunder bak Moan igjen. Magnus Krog beholdt 5.-plassen han hadde etter hoppingen og kom 27,1 sekunder bak vinneren og verdenscuplederen Eric Frenzel.

- Dette satt veldig langt inne. Dette ble som en seier både for meg og for laget. Jørgen (Graabak) og Espen (Andersen) har gjort det bra tidligere i år, men vi andre har levert langt under pari. Jeg er ekstremt godt fornøyd, sa Moan, som hadde bare 11 verdenscuppoeng på konto før fredagens pallplass. Den ga 60 nye.

- Det var tunge og svarte tanker som kom ut av deg under helgen i Lillehammer i desember?

- Det blir slik når du ikke får betalt for den jobben du legger ned. Du blir utrygg og i villrede når du ikke presterer i nærheten av ditt beste. Du føler deg liten sammenlignet med de beste tyskerne og Jarl Riiber i bakken.

VM-sjanse

- Dette betyr at du kastet deg inn i kampen om en VM-plass til Lahti også?

Jeg skal være såpass ærlig å si at jeg ba landslagsledelsen vise meg tillit i disse fire helgene fram mot rennene i Seefeld slik at jeg fikk muligheten til å vise hva jeg kan. Jeg har ingen problemer med å gi fra meg VM-plassen til noen andre om jeg ikke presterer. Jeg har vært med lenge og har mange VM-medaljer, og jeg reiser ikke til Lahti for å fylle ut resultatlista.

Graabak gikk seg opp fra 24.- til 9.-plass. I mål var han 39,9 sekunder bak Frenzel.

Mikko Kokslien endte på 13.-plass med 1.19,5 minutter opp til førsteplassen. Han gikk seg opp 26 plasser i langrennet.

Håvard Klemetsen lå på 26.-plass etter hoppingen, men stilte ikke opp i langrennet.

(©NTB)