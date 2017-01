Ruud kan møte Federer

Casper Ruud har fremdeles ikke fullført annen kvalifiseringsrunde mot Jonathan Eysseric fra Frankrike. Regnvær har gjort at kampen er utsatt på ubestemt tid, men det norske stortalentet leder etter 6-3 i første sett.

I tredje og siste kvalifiseringsrunde møter han enten Michell Krüger eller Reilly Opelka - begge fra USA. De to er ranket som nummer 216 og 204 i verden. På papiret blir det altså uansett en jevn kamp for 226.-plasserte Ruud.

Mulig Federer-kamp

Fredag ble trekningen til hovedturneringen foretatt. De fleste hadde øynene rettet mot de store stjernene, men for den norske tennisfansen var det minst like interessant å se hvilke stjerner som møter spillere som har tatt seg til turneringen via kvalifisering.

Trekningen viste at blant andre Roger Federer møter en av disse 16 useedede spillerne. Det betyr at Casper Ruud mot Roger Federer kan bli en realitet.

Federer gjør for øvrig comeback etter et lengre skadeopphold. I Australian Open er han kun seedet som nummer 17.

- Jeg har ingen forventninger. Jeg trenger fem, seks turneringer for å si hvor sterk jeg kan bli, har Federer tidligere uttalt overfor SkySports.

Tøff trekning for Djokovic

Tittelforsvarer i Melbourne, serbiske Novak Djokovic, fikk på sin side en tøff start på turneringen. På motsatt side av nettet venter spanske Fernando Verdasco i første runde.

Spanjolen leverte en av de største overraskelsene for ett år siden da han slo ut Rafael Nadal i første runde. Forrige gang Djokovic møtte Verdasco spilte sistnevnte seg fram til matchball, men verdenstoeren snudde til seier.

Verdensener Andy Murray møter ukrainsk motstand i form av Illja Martsjenko i første runde.

