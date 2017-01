Ruud nærmer seg Grand Slam-bragd

For det 18 år gamle stortalentet gjenstår kun det tredje og siste hinderet før han får muligheten til å plukke kirsebær med de store gutta i Grand Slam-turneringen Australian Open.

Mot 26 år gamle Jonathan Eysseric ble det en meget spennende kamp over tre sett. Ruud vant greit det første settet 6-3, men etter et fem timers regnavbrudd kom franske Eysseric sterkt tilbake. Han slo tilbake med tilsvarende sifre i annet sett.

I tredje sett var derimot Ruud utilnærmelig. Et tidlig servebrudd sørget til slutt for en relativt komfortabel 6-3-seier og 2-1 i sett.

- Det var sterkt å komme tilbake etter andre sett. Han kom litt bakpå, men spilte seg opp igjen, sier pappa Christian Ruud til NTB.

- Hvordan er det å komme tilbake etter et så langt avbrekk?

- Det gjelder å koble av. De har opplevd det før, men det er klart det er litt utfordrende, spesielt med tanke på den gode starten. Så det var nok litt irriterende.

Tometersmann

I tredje og siste kvalifiseringsrunde møter han enten Michell Krüger eller Reilly Opelka - begge fra USA. Sistnevnte er 2,12 meter høy og er 19 år gammel. De to er ranket som nummer 216 og 204 i verden. På papiret blir det altså uansett en jevn kamp for 226.-plasserte Ruud.

- Opelka vant Wimbledon for juniorer i 2015. Han server helt latterlig bra og er ingen enkel motstander. Det er raske baner og det favoriserer servingen hans. Vi får håpe at serven ikke sitter og at returene fra Casper er gode, sier Christian Ruud.

Federer

Skulle det blir seier i denne kampen er det 1/16 sjanse for å møte Roger Federer i første runde. Andre potensielle motstandere er tsjekkiske Tomas Berdych, seedet som nummer 10, Richard Gasquet (18) og David Goffin (11).

- Det er ingen lett trekning å møte Federer hvis han kvalifiserer seg. Men å kunne møte Federer - tidenes beste spiller - før han gir seg er veldig stort. Det finnes nok lettere trekninger, men det hadde vært stort, sier pappa Ruud.

- Men nå blir det viktigste den neste kampen. Det blir fort jevnt uansett på disse raske banene, avslutter han.

