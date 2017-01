Sesongen kan være over for Svindal

Han deltok ikke i fredagen superkombinasjon, men kjørte begge utfortreningene i Lauberhorn-løypa tirsdag og onsdag.

Mye kan tyde på at problemene er så store at sesongen er over for Svindal. Han dro hjem til Innsbruck for å undersøke kneet. Det var ved sykehuset i Innsbruck at Svindals kne ble operert etter det stygge fallet i Kitzbühel i januar i fjor.

- Aksel har hatt smerter i kneet i forbindelse med trening og konkurranser, og sammen med landslagets lege, Marc Strauss, vil han nå vurdere videre behandling, sier landslagslege Marc Strauss i en pressemelding.

-Det viktige nå er å få kartlagt hvordan vi skal behandle kneet på beste måte, og det er for tidlig å si noe om hvilke sportslige konsekvenser dette får videre.

