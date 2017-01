Alpinsjefen håper på erstatningsrenn

Et erstatningsrenn vil være gunstig for Kjetil Jansrud, som kan kjempe om verdenscupen sammenlagt med slalåm- og storslalåmspesialist Marcel Hirscher.

- Vi håper man kan få til et erstatningsrenn, men foreløpig er det bare rykter som går. Vi må gi det litt tid, sier Claus Ryste til NTB.

Han påpeker at mye må tas hensyn til for å få på plass et nytt renn.

- Det ene er kalenderen, men tillegg er det logistikk og TV-rettigheter. Man må dessuten ha en treningsomgang i forkant. Og rennet kan ikke være i "Langtvekkistan" heller, sier alpinsjefen.

- Tror du man kan få til noe etter Aspen-helgen i mars?

- Aspen er jo liksom finalen, men ingenting er umulig. Vi får se, sier Ryste, som ikke er i Wengen selv denne helgen.

- Men jeg skal til ned til Kitzbühel neste uke, sier alpinsjefen.

Neste utfordring for Jansrud og co. blir i østerrikske Kitzbühel. Det kjøres super-G, utfor og slalåm i perioden 20.-22. januar.

