Danskene underholdt og slo Egypt med sju mål

Etter de to første kampene er det blitt to seirer og fire poeng for Danmark, mye takket være variert, fantasifullt og veldig effektivt angrepsspill. Mot Egypt var kampen avgjort tidlig. At den ikke ble større kom av at en del av de store profilene fikk sjansen til å ta seg lange pauser på benken utover i annen omgang.

I første omgang scoret Lasse Svan og Casper U. Mortensen 11 mål til sammen. De var toneangivende i det danske laget. Magnus Landin kom inn i annen omgang, og kantspilleren viste hvor effektiv og treffsikker han er med tre mål på like mange minutter.

Det eneste som var litt bekymringsfullt for det seierssikre danske laget var at Mads Mensah fikk et slag på hoften og måtte gi seg tidlig. Morten Olsen pådro seg også en ørliten skade, noe som gjorde at han valgte å se annen omgang fra benken.

Danskene som i snitt har scoret mer enn 30 mål i hver av de siste fire kampene, får det nok langt tøffere når Sverige er motstander i neste VM-kamp. Den spilles mandag.

