Klopp vil slå tilbake mot United

Etter en glimrende sesonginnledning har Liverpool sviktet i de tre siste kampene. Jürgen Klopps menn er ikke bekjent med uavgjort mot Plymouth og Sunderland og tap mot Southampton.

Samtidig har United rettet opp et skip ute av kurs. José Mourinhos utvalgte har ikke tapt på 15 strake kamper i alle turneringer, og har vunnet de siste ni.

Liverpool var helt ute av det i den første av to semifinaler mot Southampton i ligacupen, og var heldige som ikke tapte mer enn 0-1. Klopp krever en helt annen innsats av sine spillere søndag.

Ikke alene

- Vi skal slå tilbake mot Southampton (i returkampen), men det vil være enda bedre å reagere i helgen fordi vi har bruk for en bedre prestasjon på Old Trafford, sier Klopp, ifølge AFP.

Han er ikke alene om å ville se en forbedring søndag. Mourinho var heller ikke tilfreds med Uniteds prestasjon mot Hull i midtuken, til tross for at de vant 2-0.

- Vi skal gjøre det bedre enn vi gjorde i første omgang. Jeg skal gjøre det bedre, og fansen skal også gjøre det bedre, er oppfordringen fra portugiseren, ifølge Reuters.

Zlatan tilbake

En av spillerne som manglet tirsdag var Zlatan Ibrahimovic. Svensken har vært syk, men ventes tilbake til søndagens oppgjør. Spissen har vært i god form i det siste og ble kåret til månedens spiller i Premier League for desember. Han mener at hele laget har funnet oppskriften på gammel storhet.

- Jeg sa "langsomt, langsomt" fra begynnelsen, sier 35-åringen.

- Vi trengte tid til å finne hverandre. Nå kan man se vår identitet som lag, sier svensken til klubbens hjemmeside.

Manchester United har bruk for tre poeng for å holde seg i kampen om mesterligaplass, mens Liverpool trenger seier for å holde kontakten med serieleder Chelsea.

Og ifølge statistikken kommer et av lagene til å vinne. Ikke siden år 2000 har de to lagene spilt uavgjort i ligasammenheng på Old Trafford.

