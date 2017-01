Lundby etter seieren: - Gir trygghet før VM

22-åringen hoppet lengst i begge omgangene i Sapporo. Til slutt vant hun med hele 12,2 poeng ned til hjemmehåpet Yuki Ito på andreplass.

- Det var bra. Endelig fikk jeg full klaff i begge hopp. Jeg er kjempefornøyd, sier Lundby til NTB.

- Hun har vært solid fra hopp nummer én, og hun var vært offensiv. Hun viser ro og selvtillit, og hun hadde dagen i dag. Hun har slitt med å få det ut i alle konkurransene, men nå satt det, sier landslagstrener Christian Meyer til NTB.

Lundby forteller at hun gjorde endringer etter en svak helg i Oberstdorf.

- Jeg føler at jeg har underprestert i en del renn denne sesongen, men det var bra i dag. Jeg endret tankegangen etter Oberstdorf. Det er veldig deilig at det fungerte. Jeg har tenkt for komplisert, nå slapp jeg meg løs. Det er befriende, forklarer hun.

Bakkerekord

Den norske hopperen ledet etter første omgang med et hopp på 97 meter. Ito hoppet like langt, men ettersom Lundby hadde dårligere forhold, ledet hun med 2,9 poeng før finaleomgangen.

Der var Lundby suveren. Etter å ha landet på 100 meter som siste hopper satte hun ny bakkerekord i Miyanomori-bakken.

- Jeg visste det ikke før en stund etterpå, men det er klart at jeg synes det er gøy å hoppe langt når jeg først skal hoppe. Jeg er godt fornøyd, sier Lundby.

- Det vitner om ønsket om å vinne. Hun tar sjansen på å lykkes. Det var utrolig stort å se på, smiler landslagstreneren.

Takanashi utenfor pallen

Det var Lundbys andre verdenscupseier. Den første kom i russiske Nizjnij Tagil i midten av desember.

- Hun har tatt et nytt steg. Nå slipper hun å kontrollere. I stedet kan hun slippe seg løs og stole på at det sitter i ryggmargen. Da flyter det, sier Meyer.

Lørdagens vinner Ito ble henvist til andreplassen, mens tyske Katharina Althaus tok sin første pallplassering i karrieren med en tredjeplass. Verdenscupleder Sara Takanashi ble nummer fire. Det er første gang japaneren ikke kommer på pallen denne sesongen.

- Det føles veldig bra. Det var vært målet mitt i mange år å få henne ned fra tronen. Mange sier at hun er uslåelig, men nå viser jeg at hun faktisk ikke er det. Det gir selvtillit, forklarer Lundby.

Med 40 dager igjen til VM i Lahti øker Lundbys tro på medalje for hvert gode hopp.

- Det at jeg vinner her gir en trygghet om at jeg kan gå for medalje, avslutter Gjøvik-jenta.

