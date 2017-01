Mahrez-dobbel ikke nok for Algerie

Algerie var kjempefavoritter foran søndagens kamp, men fikk det langt vanskeligere enn de fleste hadde sett for seg. Først åtte minutter før full tid berget Mahrez det ene poenget med et strålende langskudd.

Keeperarbeidet til Zimbabwes Tatenda Mkuruva var ikke spesielt imponerende ved den anledningen.

Leicester-profilen Mahrez scoret også kampens første mål, men Zimbabwe brukte kun et kvarter på å snu oppgjøret.

Lenge øynet Zimbabwe det som ville blitt en meget minneverdig seier, men utlikningen nektet laget den. Det er ti år siden Zimbabwe sist deltok i Afrika-mesterskapet.

Laget fikk også oppkjøringen til årets turnering ødelagt av streik blant spillerne. Den handlet om ubetalte lønninger og bonuser. På toppen av det hele måtte Zimbabwe spille åpningskampen med alternative drakter som følge av at lagets utstyr kom for sent fram til Franceville.

Algerie er av mange tippet blant favorittene i årets turnering, men åpningskampen kunne endt bedre.

(©NTB)