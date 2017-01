Zlatan berget United-poeng mot rivalen

- En kjempeprestasjon av Ibrahimovic på headingen. Men i forkant av 1-1-scoringen burde Antonio Valencia ha blitt avblåst for offside, sa TV 2s fotballekspert Brede Hangeland etter kampslutt.

- Vi gjorde enkle feil i dag, men vi fikk et poeng. I første omgang ble det for mange balltap i det oppbyggende spillet. Vi ønsker å vinne hver kamp, men vi må bare fortsette å kjøre på. Vi er fortsatt med, sa Zlatan Ibrahimovic etter kampslutt, ifølge BBC.

- Etter å ha ledet så lenge i kampen, er vi skuffet over å ha sluppet inn et mål helt på slutten. Vi fikk ikke spilt like bra som vi ønsket i dag, oppsummerte Liverpool-back James Milner i et intervju vist på TV 2.

Jevnt i toppen

Liverpool fikk straffespark etter en klønete hands fra Paul Pogba i 1. omgang i søndagens storkamp i Premier League. James Milner var sikker fra ellevemetersmerket, og United slet med å komme tilbake. Seks minutter før slutt sørget imidlertid Ibrahimovic for 1-1 med en heading fra kloss hold.

Resultatet gjør at Liverpool nå er på tredjeplass i Premier League, sju poeng bak Chelsea på tabelltopp. Tabellsekser Manchester United er fem poeng bak Liverpool, men har byrival City og Arsenal mellom seg og Merseyside-laget.

Sikker Milner

Liverpool måtte klare seg uten både Joel Matip og Nathaniel Clyne i backrekken søndag. Unggutten Trent Alexander-Arnold fikk dermed tillit på høyrebacken, mens Dejan Lovren og Ragnar Klavan utgjorde gjestenes stopperpar. Sammen holdt de vertene unna lenge.

Etter et rolig første kvarter, fikk United et par gode sjanser. Først blokkerte Zlatan Ibrahimovic et utspill fra Liverpool-keeper Simon Mignolet, men ballen havnet på nettaket. Så ble Paul Pogba spilt fri mot Mignolet, men franskmannen sleivet ballen like til side for mål.

Etter 27 minutter sto det 1-0 til bortelaget. Pogba handset inne i feltet etter corner, og Milner var sikker som banken.

Ibrahimovic og Henrikh Mkhitaryan fikk hver sin gode mulighet til å utligne, men Liverpool og keeper Simon Mignolet holdt unna til pause.

Rooney inn

United-manager José Mourinho tok grep i pausen. Michael Carrick gikk ut, inn kom kaptein Wayne Rooney. Vertene prøvde seg på en mer direkte stil. Hjemmelaget presset på i starten av den andre omgangen, men Liverpool-spillerne forsvarte seg godt og stresset United i avgjørende situasjoner.

Liverpool hadde samtidig flere gode sjanser i kontringsfasen. Divock Origi, Georginio Wijnaldum og Roberto Firmino kom alle til muligheter fra skrått hold, men United slapp med skrekken.

Utover i omgangen lyktes Liverpool i å ytterligere frustrere vertene. United så ikke ut til å få til en skikkelig sluttspurt, men så dukket Ibrahimovic opp i boksen. Først headet Marouane Fellaini et innlegg i stolpen, men Antonio Valencia sendte returen inn til Ibrahimovic. Svensken plasserte inn utligningen. Flere scoringer ble det ikke på Old Trafford.

- Det var intenst, spesielt da United slo lange baller opp mot Fellaini og Ibrahimovic på slutten. Det var mye action. Vi ønsket å vinne, så vi er ikke hundre prosent tilfreds, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp, ifølge BBC.

