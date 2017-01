Håndballgutta feiret avansement med staselig middag

Tidligere på dagen sikret Norge seg en plass i åttedelsfinalen med en suveren 39-26-seier over Brasil.

For første gang under mesterskapet gikk håndballgutta ut en tur for å spise. Det ble gjort på staselige La Cigale.

- Selv om vi har hatt det fint på spillerhotellet, skal det bli deilig å komme ut en tur. Det er godt å kunne gå ut og spise, sa Norge-keeper Torbjørn Bergerud til NTB før middagen.

22-åringen spilte en meget solid kamp mot Brasil. Det gjorde han til tross for at han tidlig måtte kaste opp.

- Jeg hadde litt slim i halsen fra før, og så fikk jeg også et skudd rett på feil sted (i skrittet). Da måtte jeg bare løpe ut og få det ut, sa Bergerud til NTB etter at Norge sikret VM-avansementet.

Det norske laget har spillefri onsdag. Japan venter i siste puljekamp torsdag.

