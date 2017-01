Hjemmeseier i sykkelrittet Down Under

Tour Down Under er årets første sykkelritt for verdenseliten.

De 118 kilometerne fra Unley i Adeleide til Lyndoch, som ligger nordøst for den australske byen, endte i massespurt. Der var australske Caleb Ewan den sterkeste. Nederlandske Danny van Poppel fra Sky og irske Sam Bennett fra Bora-Hansgrohe fulgte på de neste plassene.

Etappen måtte kuttes i lengde fra 145 til 118 kilometer som følge av tropeheten underveis. Det skal ha blitt målt temperaturer på opp mot 40 grader.

- Det var fryktelig varmt i dag. Jeg tror alle følte heten, og det var nok en god idé av arrangøren å kutte etappens lengde, sa Ewan.

- Sikkerheten og helsen til rytterne, tilskuerne og alle som er involvert er vårt viktigste anliggende, sa rittdirektør Mike Turtur.

- Vi diskuterte dette (været) med rytternes representant Adam Hansen og med sjefskommisær Alexander Donike, og begge mente det var fornuftig å fjerne en sløyfe, tilføyde han.

Katjusja-syklist Sven Erik Bystrøm ble beste nordmann på åpningsetappen på 45.-plass, mens Odd Christian Eiking ble nummer 54 og Vegard Stake Laengen nummer 71.

Tour Down Under fortsetter med en 148,5 kilometer lang etappe i den sørlige delen av Australia onsdag.

Rittet avsluttes søndag.

