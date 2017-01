Lund Svindal operert – sesongen over

Tirsdag opplyser Norges Skiforbund at alpinveteranen har vært gjennom et inngrep i det høyre kneet. Han mister resten av den pågående sesongen.

Landslagslege Marc Strauss gjennomførte inngrepet, der bruskbiter ble fjernet og menisken som hadde løsnet ble festet.

Lund Svindal har hatt smerter i kneet under trening og i konkurranser etter det imponerende comebacket i verdenscupen i begynnelsen av desember. Situasjonen ble forverret etter konkurransene i Val Gardena.

- Undersøkelsene viser at det var riktig og helt nødvendig å gjennomføre dette inngrepet nå, sier landslagslege Strauss.

Starter opptrening

Han opplyser videre at skaden ville blitt forverret dersom man ikke hadde foretatt seg noe.

- Lund Svindal kan ikke stå på ski de neste seks månedene, men starter opptreningen igjen med en gang, sier Strauss.

Landslagslegen har stor tro på at stjernealpinistens kne skal bli bra igjen.

Lund Svindal vedkjenner selv at han har hatt en dårlig følelse etter rennet i Val Gardena.

- Etter å ha forsøkt noen treningsrunder i Wengen var jeg helt sikker. Noe var ikke riktig, og vi måtte finne ut hva, skriver han på sin Instagram-profil.

- Smertefullt

- Sammen med det medisinske apparatet tok jeg beslutningen om å foreta et nytt inngrep. De fant en menisk som ikke lenger var festet til beinet, og det går bare ikke i en utforløype. En menisk som ikke er festet har ingen funksjon, og ingen funksjon betyr at hver landing etter et hopp og hvert slag er smertefullt, tilføyer han.

Veteranen fra Kjeller i Lillestrøm er samtidig optimistisk.

- Det fine er at sjansene er gode for at ting ser bedre ut neste vinter, skriver han.

Alpinistenes sportssjef Claus Ryste tror Lund Svindal kommer sterkt tilbake etter ytterligere en alvorlig skade.

- Han er en av de råeste vi har med hensyn til det han nå skal gjennom, sier Ryste til NTB og sikter til gjenopptreningen som nå venter.