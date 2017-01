NHL: Penguins best i sjelden målfest

- Helt sykt. Jeg har aldri vært med på noe lignende, sa Pittsburgh-svensken Patric Hörnqvist til Aftonbladet etter at laget hans hadde beseiret Capitals med 8-7 etter forlengning.

Penguins, som er regjerende sluttspillmester i NHL, havnet riktignok tidlig i trøbbel mandag. Svenskene André Burakovsky og Nicklas Bäckström gjorde hvert sitt mål for Washington i åpningsperioden og ga gjestene den best tenkelige starten.

Justin Williams la så på til 3-0, før Penguins for alvor tråkket på gasspedalen. I løpet av drøyt åtte minutter gjorde hjemmelaget fem mål og snudde kampen fullstendig. Tre av scoringene var signert den russiske stjernen Jevgenij Malkin.

Capitals kom igjen tilbake og utlignet, men i tredje periode skaffet Penguins seg på ny et forsprang med 7-5. Kampen var likevel ikke over. På ny utlignet Capitals med to scoringer, og dermed gikk kampen til forlengning.

Med bare noen få overtidssekunder igjen satte Pittsburgh-spiller Conor Sheary inn målet som til slutt skilte lagene.

- Det er den sykeste kampen jeg noen gang har spilt, sa matchvinneren etterpå.

