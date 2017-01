Pedersen kan starte hardkjøret igjen

- Jeg har ikke fått svar på alle prøvene ennå, men legene har funnet ut at det måtte være noe forbigående som var årsaken til at jeg kollapset under allround-EM nylig. Kroppen fungerer igjen, og nå kan jeg bygge meg gradvis opp, sier Sverre Lunde Pedersen til NTB.

Han er for tiden i Hamar, men skal en tur hjemom Bergen før skøyteløperne drar til Berlin og verdenscupløpene der neste helg.

- Lenge igjen

- Det er mye igjen av sesongen. Det store målet denne sesongen er jo naturligvis allround-VM på hjemmebane i Vikingskipet, men jeg vil også få med meg gode opplevelser fra VM enkeltdistanser i Gangneung.

VM enkeltdistanser går i Sør-Korea fra 9.-12. februar. Allround-VM i Vikingskipet går første helg i mars.

Hjemmebane

Dessuten har de norske skøyteløperne fått et nytt stevne i Norge. Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) vedtok i forrige uke å legge det avlyste stevnet i Tsjeljabinsk til Sørmarka og Stavanger. Det avvikles 11. mars.

- Det blir kjekt med to stevner i Norge. Jeg kjenner banen godt og har mange gode løp og opplevelser derfra, sier Lunde Pedersen.

