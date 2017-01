Brasiliansk kombinasjon berget Liverpool

1-0-seieren betyr at Liverpool skal ut mot Wolverhampton i neste runde.

Mannskapet til Jürgen Klopp måtte ha omkamp mot lille Plymouth etter at lagenes første møte endte målløst. Også onsdag mønstret tyskeren en svært reservepreget startoppstilling, men Daniel Sturridge, Divock Origi, Lucas Leiva og Philippe Coutinho var alle med.

Den matchvinnende scoringen sto de to sistnevnte bak. 19 minutter var spilt av første omgang da Lucas møtte et hjørnespark fra sin brasilianske landsmann på første stolpe. Hodestøtet som fulgte var perfekt, og dermed kunne midtbanespilleren juble for en svært sjelden scoring. Det var hans første for Liverpool på nesten sju år. Den siste kom i europaligaen mot Steaua Bucuresti i september 2010.

- De hadde noen sjanser, men vi hadde god kontroll på kampen, sa Liverpools manager Jürgen Klopp.

Ingen Matip

Plymouth klarte aldri svare på gjestenes ledermål, og dermed kunne Liverpool-manager Klopp gi spillerne sine fortjente klapp på skuldra.

Divock Origi kunne doblet Liverpool-ledelsen fra straffemerket i annen omgang, men Plymouth-keeper Luke McCormick avverget belgierens forsøk.

Liverpool fikk for øvrig heller ikke onsdag benyttet midtstopperen Joel Matip i startoppstillingen. Det hersker tvil om Merseyside-klubben kan la forsvarsspilleren spille under det pågående Afrika-mesterskapet.

Matip ønsket ikke å spille for Kamerun turneringen, men det betinger at Kameruns fotballforbund frigir spilleren. Den bekreftelsen har så langt ikke Det internasjonale fotballforbundet kunnet gi Liverpool.

Neste oppgave for Liverpool er kommende helgs hjemmekamp i Premier League mot Swansea. 28. januar venter Wolverhampton i FA-cupens 4. runde.

Newcastle videre

Rafael Benitez og Newcastle er også klare for 4. runde i FA-cupen etter at Birmingham ble slått 3-1 i onsdagens omkamp. Matt Ritchie sendte hjemmelaget i ledelsen på straffespark etter kun ti minutters spill, og Yoan Gouffran doblet ledelsen like mange minutter før pause.

Den første kampen lagene i mellom endte 1-1, men onsdag var det mindre tvil om hvor seieren ville ende. David Cotterill tente riktignok håpet hos gjestene med sin redusering til 1-2 18 minutter før full tid, men nærmere kom ikke Birmingham avansement.

I stedet gjorde Matt Ritchie sitt andre mål for dagen og punkterte kampen for vertene på tampen.

Newcastle, som kjemper en innbitt kamp for opprykk til Premier League, kan dermed starte forberedelsene til møtet med Oxford i 4. runde.

Southampton måtte på sin side sliter for å slå Norwich i onsdagens omkamp, men Shane Longs scoring på overtid sikret avansementet for mannskapet til Claude Puel. I neste runde venter Arsenal.

