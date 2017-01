Fiorentina sår tvil om Kalinic-overgang

Tirsdag hevdet den italienske storklubben at lagets kroatiske profil ikke har vist noen tegn til å ønske seg bort fra Serie A – til tross for at han skal være forespeilet et solid lønnshopp.

Kalinic har i lengre tid vært linket til kinesiske Tianjin Quanjian, som trenes av den tidligere italienske stopperkjempen Fabio Cannavaro. Ifølge rapportene skal Fiorentina-spilleren ha fått et lønnstilbud på 40 millioner euro, tilsvarende rundt 360 millioner kroner, over fire år.

- Dette er den nye realiteten. Kineserne kommer med astronomiske summer penger. Men vi er forberedt, sier Fiorentinas sportsdirektør Carlos Freitas.

Han sår nå tvil rundt overgangen ved å hevde at Kalinic ikke synes å være interessert i spill i Kina.

- Ut fra den holdningen han viser på banen, tror jeg ikke det, sier Freitas.

