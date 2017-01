Ny australsk etappeseier på hjemmebane

Konkurrentene hadde ikke mulighet til å henge med da BMC-rytteren bestemte seg for å sette inn støtet på den andre etappen av Tour Down Under. Med seieren kan han også bli en vanskelig mann å slå i sammendraget hvor han ligger henholdsvis 20 og 22 sekunder foran spanske Gorka Izagirre fra Movistar og colombianske Esteban Chaves fra Orica.

Norske Odd Kristian Eiking (FDJ) endte på 21.-plass og ligger på samme plass i sammendraget. På listen over de beste rytterne under 25 år avanserte han til 5. plass. Sven Erik Bystrøm (Katjusja) ligger på 35.-plass, mens Vegard Stake Laengen (UAE Abu Dhabi) er nummer 64.

Den andre etappen i Tour Down Under gikk fem runder i Stirling og videre til Paracombe, 148,5 kilometer i til dels kupert terreng utenfor Adelaide. Flere av deltakerne beskrev i forkant etappen som tourens tøffeste. Feltet holdt seg temmelig samlet, med unntak av noen sporadiske forsøk på rykk, men i bakkene ved demningen Kangaroo Creek begynte flere rytterne å falle fra.

I et intervju med arrangørene før løpet sa Eiking at dagens etappeterreng passet ham bra.

–Dette er første gang jeg er i Australia. Det er absolutt et veldig fint land, helt annerledes enn Europa.

Eiking, som trente i Spania før han reiste til Australia, sier han ikke er påvirket av verken heten i Australia eller kuldebølgen i Europa.

