Schmid gir seg etter OL-sesongen

Schmid har vært med i kombinertsirkuset i en årrekke. Nå vet han at karrieren nærmer seg slutten.

- Jeg tar en vurdering etter hver sesong, men det må skje ekstremt mye rart for at jeg skal fortsette etter 2018-OL, sier Schmid til NTB.

Neste år er det vinter-OL i sørkoreanske Pyeongchang. Schmid, som har individuell VM-medalje (sølv) og to verdenscupseirer på CV-en, har veldig lyst til å lykkes også i OL.

- Jeg har gjort det bra i VM tidligere, men ikke i OL. Jeg har veldig lyst til å være med i en OL-sesong til, sier han.

Eksperimenterer

33 år gamle Schmid har hatt en tung sesong så langt, men får sjansen i verdenscuprennene i franske Chaux-Neuve til helgen. Målet er å prestere bra framover, slik at han blir tatt ut i VM-troppen. Lahti-VM starter i slutten av februar.

- Målet er å komme til VM. Klarer jeg det, så går jeg for medaljer. Men jeg må være i form. Er man ikke det, er det liten vits i å være med i et VM, sier veteranen.

- Du har rukket å bli 33 år gammel. Hvordan holder du deg motivert for å satse?

- Jeg er ikke et utpreget konkurransemenneske. Jeg er ikke en av dem som lever for å vinne, men jeg liker veldig godt å prøve ut nye ting i treningsarbeidet. Jeg liker å eksperimentere med treningen, teste kroppen, svarer Schmid.

Trenerspire

Han føler seg ikke tynget av alderen. Derfor er han trygg på at prestasjonene kan komme. Både i år og i OL-sesongen.

- Jeg preges ikke særlig av alderen. Alder påvirker for eksempel eksplosiviteten, men mine styrker er at jeg er lett i hoppbakken og har et godt utholdenhetsgrunnlag, sier Schmid.

Likevel er det etter alle solemerker snipp, snapp, snute etter OL.

- Hva tenker du om framtiden? Har du vurdert å bli trener?

- Det er absolutt interessant, ja. Ellers har jeg også noen fag jeg kan gjøre meg ferdig med, svarer 33-åringen.

