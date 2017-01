Tre Zucca-assist ikke nok for Rangers

Tapet var New York-lagets tredje på rad. Zuccarello har nå spilt 13 kamper uten å score. Mot Stars tok han nok en gang rollen som tilrettelegger.

29-åringen bidro med første assist da Derek Stepan satte pucken i mål for New York Rangers etter bare 27 sekunder av kampen. Men så tok Dallas Stars over i Madison Square Garden. Patrick Eaves, Patrick Sharp og Jamie Benn scoret for gjestene i en periode der laget hadde dobbelt så mange skudd på mål som Rangers.

Deretter fulgte en målrik annen periode, men Rangers var aldri i nærheten av å ta igjen gjestene. Antoine Roussel, Patrick Sharp, Adam Cracknell og Cody Eakin scoret for Dallas-laget, mens Mika Zibanejad og Pavel Butsjnevitsj sørget for to mål til New York-gutta, og ved andre pause sto det 7-3 til Stars.

I tredje periode slo hjemmelaget tilbake, med scoringer av Chris Kreider, Derek Stepan og Mika Zibanejad, de to første med assists fra Zuccarello. Men til tross for at det var over tolv minutter igjen av kampen, klarte aldri vertene å utligne. Dermed endte det 7-6 til Dallas Stars, som før kampen ikke hadde scoret mer enn seks mål denne sesongen.

- Det føles flaut, frustrerende og skuffende på samme tid, sa Rangers-målvakt Henrik Lundqvist etter kampen.

Zuccarello fikk 19 og et halvt minutter spilletid, igjen mest av alle angriperne.

(©NTB)