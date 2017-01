Viktige renn i Antholz

Emil Hegle Svendsen, Ole Einar Bjørndalen, Johannes Thingnes Bø og Lars Helge Birkeland har fått klarsignal til VM. Blant jentene er Tiril Eckhoff, Marte Olsbu, Kaia Wøien Nicolaisen, Hilde Fenne og Fanny Horn Birkeland tatt ut.

Erlend Bjøntegaard og Henrik L'Abée-Lund kjemper trolig om den siste plassen til VM. Tarjei Bø, som ikke har gått et eneste verdenscuprenn denne sesongen, står fortsatt på vent, men ifølge sportssjef Morten Aa Djupvik må han bevise sin form i konkurranse først.

Selvtillit

For de norske løperne blir rennene også viktig for selvtilliten foran VM i Hochfilzen fra 6.-19. februar. Så langt i sesongen har en individuell norsk seier i skiskyting uteblitt fullstendig. Martin Fourcade har vært nærmest utilnærmelig blant gutta.

Emil Hegle Svendsen var både i posisjon og på skuddhold på umulige Fourcade i Ruhpolding. Til tross for feilfri skyting mot franskmannens tre bom på jaktstarten klarte ikke Svendsen å ta Norges første seier denne sesongen.

I Antholz er det normaldistanser torsdag (kvinner) og fredag (menn). Lørdag er det fellesstart for kvinner og stafett for menn, mens søndag er det fellesstart menn og stafetter kvinner.

Vil ha seks VM-medaljer

Johannes Thingnes Bø gikk tirsdag ut med sitt hårete mål for VM. Han går inn for å bli første mann til å ta medaljer i samtlige seks VM-øvelser. Martin Fourcade var suveren i Holmenkollen i fjor, hvor Bø selv la beslag på tre fjerdeplasser før han slo til på den avsluttende fellesstarten med et individuelt gull.

Blant jentene har det også vært vanskelig å nærme seg de beste. Marte Olsbu har på noen gode dager vært i nærheten, men hun mangler den helt store speeden mot slutten til å matche farten som blant andre Kaisa Mäkäräinen og Laura Dahlmeier kan sette opp.

Tiril Eckhoff har slitt med sykdom og hadde nok trengt en del svar på hvor hun står. Hun har gitt opp å være med å kjempe i verdenscupen sammenlagt, og har valgt å stå over rennene i høyden i Antholz for å forberede seg på hjemmebane. Hun kan derimot bli farlig i VM hvis hun får det til å stemme på standplass og i sporet.

Eckhoff er tittelforsvarer på VM-sprinten.

