Tilskuer omkom i Rally Monte Carlo

New Zealands Hayden Paddon mistet kontrollen over bilen i en venstresving på de isete veiene, og han var uheldig da han kjørte på en tilskuer som sto framme i veien for å ta bilder.

Vedkommende skal ha vært en spanjol på 50 år, og han skal ha pådratt seg et hjerteinfarkt da smellen kom. Han ble kjøret rett til sykehus i Nice med store skader, men livet sto ikke til å redde.

- Jeg er utrolig trist over dagens ulykke, og mine tanker går familien og vennene til den involverte. Det er vanskelig å si så mye mer fordi vi er i sjokk over det som har hendt. Jeg beklager til familien, fansen og sporten, skrev Paddon på Twitter.

Både fører og kartleser slapp unna uten skader. Åpningsetappen ble avbrutt og vil ikke være gjeldende.

Rally Monte Carlo fortsetter som planlagt fredag og går gjennom hele helgen.

