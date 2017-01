Buss for tog under Raw Air

For å sikre en grønn profil, som FIS-direktør Walter Hofer hilste varmt velkommen, ønsket Raw Air-arrangøren å frakte hoppere, støtteapparat, medier og fans rundt med tog.

Men NSB maktet ikke å stille med nok materiell på jernbanenettet.

- Det er ikke noe stort problem for oss, men vi hadde et ønske om å forflytte oss på skinner, sier Raw Air-direktør Arne Åbråten til NTB.

Nå blir det buss for tog i stedet. Det blir også satt opp fly for å frakte hopperne fra Trondheim til Vikersund.

- Dette gjør at vi har avreise dagen etter alle renn. Det gir bedre tid for TV og en mer fleksibel transport, sier Åbråten.

- Tog gjennom Norge med NRK i egen studiovogn ville vært flott, men vi avskriver ikke ideen på skinner over tid. Forhåpentlig er det på plass allerede neste år, sier Raw Air-sjefen.

Stor interesse i utlandet

Han kan melde om stor interesse fra utlandet. Hadelendingen var selv i Tyskland og Østerrike under hoppuka. Der fikk Raw Air stor oppmerksomhet.

- Når vi når fram på internasjonale dialekter, viser det seg at utlendingene har begynt å forstå det spenstige konseptet vårt, hvor kvalifiseringene også inngår i sammendraget, sier Åbråten.

Han presenterte planene for Raw Air for internasjonale aktører under hoppuka.

- I 99 prosent av tilfellene er det bare arrangørlandet og Eurosport som sender kvaliken. Nå skal både ORF (Østerrike) og RTV (Slovenia) sende kval live. En rekke TV-selskaper skal ha onsite-team. Jeg håper også vi får tysk fjernsyn til å sende kvalifiseringene direkte, sier Åbråten.

I Polen, hvor det er hoppfeber etter Kamil Stochs suksess i vinter, er det kun Eurosport som har senderettigheter til kvalifiseringene.

