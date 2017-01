Deilig revansj for Sejersted

Han hadde 14.-beste tid på den siste treningen torsdag, men i super G-rennet fredag endte det med utkjøring, knall og fall ganske tidlig i traseen.

- Jeg skal ikke nekte for at det var virkelig deilig å få en skikkelig revansj for nedturen og utkjøringen i fredagens renn, sa Sejersted etter at han var kommet i mål lørdag. Han ble slått av vinneren Dominik Paris fra Italia med 1,41 sekunder.

Det var verdenscupdebuten hans i verdens tøffeste og mest utfordrende utforløype, og den behersket han til fulle.

- Jeg hadde vel kanskje drømt om at det skulle være mulig å kopiere 14.-plassen fra treningen, men for å være ærlig, så trodde jeg vel ikke helt på at det skulle gå, sa han etter rennet. Det er ingen overdrivelse å si at han sto overlykkelig i målområdet og så de beste bli hedret.

Som "Bambi på glattisen"

Aleksander Aamodt Kilde var to hundredeler unna en plass på seierspallen i super G fredag. Lørdag klarte han ikke å følge opp i utforrennet.

- Det var glatt, og jeg var sjanseløs i dag. Jeg bare skled rundt hele tiden. Jeg merket allerede i den første svingen at jeg ikke hadde grep, og da ble det helt umulig å få til noe. Det gjorde at jeg ikke kunne stole på at jeg hadde feste, noe som gjorde at jeg ikke klarte å kjøre ordentlig på ski heller, sa Kilde til NTB etter rennet.

- Det føltes veldig ubehagelig. Vanligvis liker jeg meg på slike isete forhold, men nå skrenset og skled jeg i alle svingene, og det var ikke bra, la han til.

- Jeg må lære mest mulig av dette, og ikke grave meg for langt ned, men det var kjedelig at det skulle bli slik i akkurat dette rennet. Det kjentes ut som om dette var en veldig dårlig dag på jobben, forklarte Aleksander Aamodt Kilde.

Garmisch neste

Det nærmer seg VM med storskritt, men det gjenstår en stor verdenscuphelg for fartskjørerne før det braker lørdag i St. Moritz. I tyske Garmisch-Partenkirchen er det to utforrenn og et storslalåmrenn som står på programmet om en uke.

Utforrennet fra Wengen som ble avlyst, blir kjørt i Garmisch, og det vil gi nye sjanser for Jansrud og Kilde. Da får også Henrik Kristoffersen som kjører slalåm i Kitzbühel søndag, sjansen til å sjekke storslalåmformen før VM.

Mesterskapet innledes med super G for kvinner og menn. Kvinnerennet går tirsdag 7. februar, mens mennene kjører dagen etter. Deretter er det utfor med muligheter for å revansjere den heller skuffende og svake innsatsen fra helgens fartsfest i Kitzbühel.

